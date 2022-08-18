Синоптики сообщили о небольшой температурной "передышке" ближе к выходным

Жара не планирует отступать. Пятый день подряд в столице действует оранжевый уровень погодной опасности. В городе снова душно, а дождя в прогнозе нет.

Пока на улице 28 градусов, однако воздух может раскалиться до 31 градуса. Небольшая передышка будет ближе к выходным. 19 августа температура будет уже около 26 градусов. Тем не менее с 22 августа в прогнозе снова будет 30 градусов. В Гидрометцентре предупреждают, что жара не отступит до конца августа.

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