Температура воздуха в столице может достигнуть 31 градуса

Жаркая погода снова установилась в столице. Температура воздуха 18 августа может пересечь отметку 30 градусов. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

На Люблинской улице солнечная погода и ни единого облака. Аналогичная ситуация и на Рязанском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.