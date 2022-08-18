Новости последнего часа: Роспотребнадзор рекомендовал носить маски из-за смога в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Роспотребнадзор из-за смога в столичном регионе рекомендовал носить медицинские маски.

Смог в Подмосковье не несет экологического ущерба. Об этом заявили в Минэкологии.

Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщили в Минобороны РФ.