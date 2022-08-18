Синоптики заявили, что температура воздуха в столице может достигнуть 31 градуса

Пятый день подряд в столице действует оранжевый уровень погодной опасности. В городе снова душно. По словам синоптиков, дождей в прогнозе нет. Днем воздух может раскалиться до 31 градуса.

Чего еще ждать от погоды? И каким будет конец недели? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.