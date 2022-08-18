Москвичам показали погоду в разных частях столицы

Жаркая погода снова установилась в Москве 17 августа. По словам синоптиков, такая жара не характера для августа. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях города.

На Болотной площади безоблачное небо и светит яркое солнце. На улице Зеленодольская аналогичная ситуация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.