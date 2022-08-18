Более 1,5 тыс предложений по развитию ВДНХ поступило от москвичей – Сергунина

Более полутора тысяч предложений по развитию ВДНХ поступило от москвичей. О специальном проекте на платформе "Город идей" рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В нем участвовали более 18 тысяч москвичей. Самые интересные идеи отбирали эксперты и сами жители столицы. Среди них – прогулочный маршрут по местам съемок любимых фильмов, специальное мобильное приложение и онлайн-альбомы с фотографиями и историями посетителей выставки.

Больше всего пользователей заинтересовала тема "ВДНХ развлекательный". Они предложили почти 700 вариантов, как сделать любимое место отдыха еще более привлекательным. Например, проводить экскурсии по знаменитым фонтанам выставки. И особенно актуальная сейчас идея – организация зоны свежести с распылением воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.