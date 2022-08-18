Москвичи снова сообщили о сильном запахе гари

Жители нескольких районов Москвы и подмосковных городов 18 августа рано утром снова почувствовали сильный запах гари. По словам людей, за их окнами образовалась довольно густая дымка, при этом не похоже, чтобы что-то горело поблизости.

Такие сообщения поступают из самых разных районов города. Картина везде примерно одна и та же. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.