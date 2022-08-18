Жители нескольких районов Москвы снова почувствовали запах гари

Жители нескольких районов Москвы и подмосковных городов сегодня рано утром снова почувствовали сильный запах гари. По словам людей, за их окнами образовалась довольно густая дымка, при этом не похоже, чтобы что-то горело поблизости.

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