Следить за тишиной в домах могут поручить управляющим компаниям. Как написала газета "Известия", идею о новой обязанности поддержали в Госдуме, она на рассмотрении в Минстрое.

Посчитали, что ни участковые, ни полиция не могут круглые сутки контролировать, насколько допустимо громко ведут себя соседи. Связан ли шум, например, с ремонтом. А вот управляющие компании находятся всегда в шаговой доступности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.