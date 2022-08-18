Резкий рост заболеваемости коронавирусом отметили в России. За 17 августа – более 33 тысяч новых случаев. Но ограничительные меры в Роспотребнадзоре не вводят – пока только порекомендовали некоторым регионам, где самая тревожная ситуация.

Куда уже вернулся масочный режим и какая ситуация в Москве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.