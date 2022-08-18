Мигрантам в России разрешат вставать на учет онлайн. По информации информагентств, это можно будет сделать через портал и мобильное приложение "Госуслуги". Причем легализоваться таким образом выгодно в первую очередь самим мигрантам.

Ведь у властей появится возможность следить в том числе и за условиями, в которых работают приезжие. И если, например, выяснится, что работодатель не предоставлял иностранцу помещение для проживания, то нарушителя оштрафуют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.