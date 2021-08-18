Среди привившихся от COVID-19 москвичей разыграли еще пять автомобилей

Еще пять автомобилей разыграли среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Теперь счастливчики будут не только здоровы, но и станут владельцами новеньких Renault.

Победителей определяет компьютер методом случайного выбора. Весь процесс телеканал показывает в прямом эфире.

Проверить, стали ли вы победителем акции, можно на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня. Сергей Собянин объявил, что каждую неделю среди привитых от коронавируса горожан будут разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 миллион рублей.