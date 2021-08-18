"Вакцина рулит": еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

В прямом эфире телеканала Москва 24 разыграли еще пять автомобилей среди привившихся от COVID-19 в рамках акции "Вакцина рулит".

Система случайным образом выбирает пятерых счастливчиков. Дополнительная регистрация для участия не нужна. После вакцинации данные заносят в единую базу.

В этот раз победителями розыгрыша стали Галина Гавриловна, Максим Юрьевич, Мухамед Мидхатович, Кристина Равилевна и Бурулкан Оводоевна.

Проверить, стали ли вы победителем акции, можно на портале mos.ru. Для этого потребуется ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня. Сергей Собянин объявил, что каждую неделю среди привитых от коронавируса горожан будут разыгрывать по пять автомобилей стоимостью примерно 1 миллион рублей.