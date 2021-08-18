Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

На столицу за несколько часов обрушилось 19 миллиметров осадков. Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ в 18:00. Месячная норма августа в столице составляет 77 миллиметров.

Столичный регион накрыл сильный ливень. Осадки с громом и сильным ветром отмечались в центре Москвы, а также в западных районах и на юго-западе города. Тучи затянули небо за считанные минуты в Теплом Стане, Митине, Крылатском, Строгине, Щукине, на проспекте Вернадского, в Раменках и Ясеневе. Сильные раскаты грома фиксировались и в Химках, Подольске и Щербинке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.