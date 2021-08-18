Городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сильного ветра и ливня. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков призвал горожан во время непогоды не укрываться под деревьями. О предстоящем ливне москвичей оповещают с помощью СМС и городских видеоэкранов. До 21:00 четверга в Москве ожидаются сильный ливень, гроза и град.

Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. За это время в столице, предположительно, выпадет до 33 миллиметров осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.