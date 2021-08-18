Сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров вышли на новые маршруты

Сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров теперь помогают людям с ограниченными возможностями и пенсионерам на новых маршрутах.

Речь идет об автобусных маршрутах и трамвайных. Людям помогут добраться до поликлиники и до ближайших остановок.

В настоящее время в Москве 48 таких маршрутов. До конца года их количество увеличится до 76.

Чтобы вызвать сотрудника, необходимо оставить заявку в приложении "Метро Москвы", на сайте mosmetro.ru или через контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.