В Минцифры рассказали, что будет с бумажными паспортами после введения смарт-карт

В Минцифры решили не делать обязательной замену бумажного паспорта на смарт-карту. Об этом заявил глава ведомства.

По его словам, каждый будет принимать решение сам: удобнее ли ему показывать документы в телефоне и предъявлять карту с чипом или по старинке доставать бумажное удостоверение из кармана.

Окончательное решение о замене бумажного паспорта смарт-картой будет принято до конца этого года.

Ранее стало известно, что в пилотном режиме эксперимент запустят в декабре на территории столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.