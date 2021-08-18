В Москве обсудили вопросы диспансеризации школьников

В Москве перед началом учебного года обсудили вопрос диспансеризации школьников и распределения их нагрузки. Тема актуальная, особенно после летнего отдыха,оздоровительная программа была сокращенной. В городе работали лишь 5 лагерей.

Состояние детей перед 1 сентября нужно отслеживать и комплексно. Об этом заявила главврач детской поликлиники №7, муниципальный депутат Елена Кац.

Она стала инициатором круглого стола на тему здоровья учеников. В обсуждении принимали участие родители школьников из трех районов, эксперты в области здоровья и чиновники, которые работают в сфере образования.

Елена Кац перечислила основные риски для здоровья детей, на которые родители обязательно должны обратить внимание. В первую очередь, это нарушение осанки и лишний вес. Часто дети злоупотребляют фастфудом из вендинговых автоматов в школе. Также врач напомнила о важности соблюдения баланса успеваемости и поддержки здоровья. Хорошие результаты в учебе не должны быть в ущерб физическому состоянию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.