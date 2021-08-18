Дождь накрыл некоторые районы Москвы

Дождь накрыл некоторые районы столицы. В МЧС предупредили об аномальных ливнях. Кроме того, ожидается порывистый ветер до 25 метров в секунду.

Власти Москвы просят рестораны закрыть летние веранды к 16:00 из-за грозы и сильного ветра.