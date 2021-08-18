В Москве выявили 1 590 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 1 590 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 3 029 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 240 человек, выписали при этом 1 861 пациента.

За минувшие сутки в России выявили 20 914 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 1 704 (8,1%) протекают без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 6 663 473 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Москве, Татарстане и Бурятии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.