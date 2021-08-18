Зрителям в кинотеатрах будут сообщать о длительности рекламы перед началом фильмом

Правительство РФ утвердило новые правила оказания услуг посетителям кинотеатров. В частности, с 1 марта 2022 года зрителям будут сообщать о длительности рекламы и трейлеров перед началом фильма. Постановление подписал Михаил Мишустин.

"Прежний документ, регулирующий обязанности кинотеатров и права зрителей, был принят более 25 лет назад. Он содержит устаревшие понятия и не соответствует изменениям, которые произошли с тех пор в этой сфере", – говорится в сообщении.

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