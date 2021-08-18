В России разыграют по 100 тыс рублей среди вакцинированных от COVID-19

В России запустят программу поощрения вакцинированных граждан. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Розыгрыш призов пройдет с 1 сентября по 1 декабря на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.

Победителей будут выбирать с помощью технологии алгоритма случайной выборки среди всех вакцинированных граждан старше 18 лет.

Всего будет определено 1 000 счастливчиков. Каждый получит по 100 тысяч рублей.

Информация о призе будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.