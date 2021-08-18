Более 20% жителей Москвы в пандемию переехали в другие регионы

За время пандемии коронавируса население Москвы сократилось на 20%. Такое заявление сделали аналитики одного из крупнейших операторов сотовой связи.

По их данным, каждый пятый абонент переехал из столицы в другой регион. Больше половины из них оказались в Подмосковье. Следующими по популярности стали Калужская, Владимирская и Тверская области.

Эксперты считают, что пандемия коронавируса, а точнее новый формат работы, стал настоящим драйвером роста внутренней миграции.

Так, перейдя на удаленку, одни россияне стали возвращаться в родные города. Другие, наоборот, отправились искать более комфортные места для жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.