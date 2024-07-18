Почти 20% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы в ночь на 18 июля

Почти 20% месячной нормы осадков выпало в ночь на 18 июля в отдельных районах Москвы. Сильнее всего шел дождь в центре, на северо-востоке города и в Зеленограде. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Известно, что в пятницу, 19 июля, в столице возможны ливни, грозы и усиление ветра. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.