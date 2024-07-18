Арбузы и дыни начали появляться на прилавках столичных рынков и магазинов

На прилавках столицы уже появились отечественные арбузы и дыни, несмотря на то, что сезонно это чаще происходит в августе. Чтобы не ошибиться в выборе, эксперты советуют запомнить, что хвостик плода должен быть сухим, а звук, издаваемый при постукивании, – глухим. Кроме того, более сладким будет арбуз круглой формы.

А при покупке дыни можно ориентироваться на аромат – он должен быть легким и напоминать грушу и мед. Кроме того, дыня не должна деформироваться при нажатии или быть слишком твердой.

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