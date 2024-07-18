18 июля, 08:00Общество
Нутрициолог объяснила, как выбрать качественный и натуральный квас
Нутрициолог Ольга Панова рассказала, на что обратить внимание при покупке кваса. По ее словам, важно разлить квас и квасной напиток и отдавать предпочтение первому.
Кроме того, в состав качественного напитка не должны входить искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, а также синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.