Нутрициолог объяснила, как выбрать качественный и натуральный квас

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, на что обратить внимание при покупке кваса. По ее словам, важно разлить квас и квасной напиток и отдавать предпочтение первому.

Кроме того, в состав качественного напитка не должны входить искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, а также синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.