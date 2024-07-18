Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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18 июля, 08:00

Общество

Нутрициолог объяснила, как выбрать качественный и натуральный квас

Нутрициолог объяснила, как выбрать качественный и натуральный квас

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Нутрициолог Ольга Панова рассказала, на что обратить внимание при покупке кваса. По ее словам, важно разлить квас и квасной напиток и отдавать предпочтение первому.

Кроме того, в состав качественного напитка не должны входить искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, а также синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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