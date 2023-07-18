Тепловой взрыв из Сахары не затронет Россию

Тепловой взрыв из Сахары, который принес экстремальную жару на юг Европы, не затронет Россию. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Риме зафиксировали почти 42 градуса, в Севилье – 38 градусов, а в Афинах – 36 градусов. Экстремальный зной может задержаться в Европе на две недели. Местные власти предупреждают жителей о возможных пожарах, сбоях в энергетике и транспорте.

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