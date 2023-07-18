Новости часа: четверть месячной нормы осадков выпала в районах столицы менее чем за час

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Свыше четверти месячной нормы осадков выпало в районах столицы менее чем за час. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы. Об этом пишет Агенство "Москва".

Бригады Мосводостока дежурят на улицах для оперативного устранения последствий ливня. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.