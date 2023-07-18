Синоптики предупредили москвичей о второй волне осадков 18 июля

Вторая волна осадков ожидается в Москве 18 июля. Она может быть еще мощнее, чем предыдущая, предупредили синоптики.

На Сокольническом Валу из-за сильного ливня и ветра сломалось дерево и упало прямо на проезжую часть. По прогнозам, ливни с грозами, градом и шквалистый ветер будут бушевать в Москве до утра 19 июля. Синоптики не исключают, что может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.