Роспотребнадзор начал проверять рейсы из Египта из-за вспышки неизвестной болезни на севере страны. В провинции Кена почти тысяча жителей жалуются на недомогание. Симптомы схожи с заболеванием лихорадкой денге.

Как отметил эксперт, Роспотребнадзор тесно сотрудничает с профильными ведомствами Египта. Известно, что врачи отслеживают состояние здоровья тех, кто вернулся с курортов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.