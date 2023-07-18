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Общество

Роспотребнадзор начал проверять рейсы из Египта из-за вспышки неизвестной болезни

Роспотребнадзор начал проверять рейсы из Египта из-за вспышки неизвестной болезни

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Роспотребнадзор начал проверять рейсы из Египта из-за вспышки неизвестной болезни на севере страны. В провинции Кена почти тысяча жителей жалуются на недомогание. Симптомы схожи с заболеванием лихорадкой денге.

Как отметил эксперт, Роспотребнадзор тесно сотрудничает с профильными ведомствами Египта. Известно, что врачи отслеживают состояние здоровья тех, кто вернулся с курортов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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