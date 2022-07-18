Москвичей предупредили о проверке сирен оповещения о чрезвычайных ситуациях

Москвичей предупредили о проверке сирен оповещения о ЧС. Будут проверять утром 20 июля. С 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города включат сирены и громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Попросили не пугаться – проверка займет не больше минуты. Такая же проверка была в октябре 2021 года.

В столице – своя система оповещения населения. При чрезвычайных ситуациях могут задействовать радиоточки, теле- и радиоканалы, инфраструктуру операторов связи, информационные табло ЦОДД и 45 мультимедийных экранов "Гормоста". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.