Грозы, дождь и сильный ветер прогнозируются в Москве вечером 18 июля. Дождь начался уже в нескольких районах Москвы. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, порывы ветра обещают до 15 метров в секунду.

Столичные власти рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды. Водителям посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте. Подробнее о непогоде в столичном регионе – в эфире телеканала Москва 24.