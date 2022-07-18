Новости последнего часа: 8,5 тыс случаев укусов клещей зарегистрировано в Подмосковье

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Почти 8,5 тысяч случаев укусов клещей зарегистрировано в Подмосковье с начала сезона в 2022 году. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Ингушетии, проинформировали в МЧС.

Германская Uniper начала отбирать газ из своих хранилищ и предупредила клиентов о возможном росте цен, сообщили в компании.