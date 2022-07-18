Дождь начался в некоторых районах Москвы

Дождь начался в нескольких районах Москвы. До конца дня, 18 июля, возможны грозы и сильный ветер. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, порывы могут быть до 15 метров в секунду.

Столичные власти рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды. Водителям посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте. Подробнее о непогоде в столичном регионе – в эфире телеканала Москва 24.