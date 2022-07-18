Новости последнего часа: проверка готовности систем оповещения пройдет в Москве 20 июля

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Проверка готовности систем оповещения пройдет в Москве 20 июля.

Встреча делегаций Турции, РФ, Украины и ООН состоится на этой неделе в Турции, сообщило турецкое Минобороны.

С 500 до 800 тысяч рублей увеличили размер стипендий для ученых и конструкторов за создание прорывных оборонных технологий. Об этом был опубликован указ президента РФ.