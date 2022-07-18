Новости последнего часа: столичных автомобилистов предупредили о непогоде

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. Столичным автомобилистам стоит быть осторожными на дорогах из-за прогнозируемой грозы. Об этом сообщил Дептранс

Экипаж вертолета, совершившего жесткую посадку в Ленобласти, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом заявила Росгвардия.

В Токио суточный прирост заражений COVID-19 за неделю вырос вдвое. Об этом рассказали власти города.