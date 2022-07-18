Столичных рестораторов призвали закрыть веранды из-за непогоды

Столичные власти рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды. В городе до конца дня ожидаются ливень, гроза и сильный ветер.

Как сообщили в комплексе городского хозяйства, порывы обещают до 15 метров в секунду. Дожди будут кратковременные, но сильные. Водителям советуют 18 июля отказаться от поездок на личном транспорте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.