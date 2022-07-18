Непогода установилась в столичном регионе. В Подмосковье начали лить дожди. В Волоколамске и Истре прошел сильный град.

Ранее в Московской области выпустили предупреждение о грозе и шквалистом ветре до вечера 18 июля. Как пообещали синоптики, дожди будут кратковременные, но сильные.

В свою очередь, в комплексе городского хозяйства сообщили, что порывы могут быть до 15 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.