Названа стоимость смородины в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести смородину можно на Вятском рынке. Туда ее везут из Краснодарского края и Белоруссии. Краснодарская красная смородина обойдется в 250 рублей. На 50 рублей больше стоит белорусская. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.