Прилетевшим из-за границы необходимо сдавать ПЦР-тесты – Роспотребнадзор

Роспотребнадзор напомнил о ПЦР-тестировании для россиян по прилете из-за рубежа. Прибывающим самолетом гражданам РФ при отсутствии сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе по-прежнему необходимо сдать тест.

При этом введенные в 2020 году в связи с распространением коронавируса ограничения на пересечение сухопутной границы России были сняты с 15 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.