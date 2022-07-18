Сотни автомобилей с туристами застряли на выездах из РФ в Финляндию и Эстонию

Россия сняла ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы. По словам очевидцев, в первые часы после отмены сотни машин с туристами застряли на выездах в Финляндию и Эстонию.

Какая обстановка на границах в данный момент? И какие требования для въезда и выезда еще остались? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.