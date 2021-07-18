Специалист рассказал о погоде на ближайшие дни

Период затяжной жары, когда 11 дней подряд температура превышала отметку +30, похоже, заканчивается.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, чего ждать от погоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.