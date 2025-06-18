Ветер усилится в Москве до 15 метров в секунду 18 июня

По прогнозам синоптиков, 18 июня в Москве ожидаются ливни, грозы и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит не более 20 градусов.

Комплекс городского хозяйства настоятельно не рекомендует москвичам укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили, а Дептранс призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и по возможности пересесть на общественный транспорт.

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