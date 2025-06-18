В Москве 18 июня ожидаются сильные ливни и гроза

В течение дня 18 июня в столице ожидается резкое ухудшение погоды. По данным синоптиков и комплекса городского хозяйства, пройдут ливни, возможны грозы и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется максимум до 19 градусов, к вечеру опустится до 13. Департамент транспорта рекомендует участникам дорожного движения быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и по возможности пересесть на общественный транспорт.

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