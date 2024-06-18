Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Надбавку для обладателей почетного статуса "Московский врач" увеличили вдвое. Об этом сообщил Сергей Собянин.

300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города из-за непогоды, передает комплекс городского хозяйства.

Московское метро и ЦОДД стали победителями премии Digital Leaders Award 2024.

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