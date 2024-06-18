Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 22:30

Общество

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое

Новости часа: надбавка для обладателей статуса "Московский врач" увеличена вдвое

Новости регионов: в Ульяновске подсчитывают убытки сильного ливня

Дождливую и душную погоду в Москве сменит жара

Сильный тропический ливень накрыл Москву

"Мослекторий": Эльмира Имамкулиева – об Объединенных Арабских Эмиратах

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 июня

Метеорологи спрогнозировали нашествие комаров в Москве из-за высокой влажности

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве дорог на северо-востоке столицы

Дожди продлятся в столице до позднего вечера 18 июня

Москвичам показали карту осадков 18 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Надбавку для обладателей почетного статуса "Московский врач" увеличили вдвое. Об этом сообщил Сергей Собянин.

300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города из-за непогоды, передает комплекс городского хозяйства.

Московское метро и ЦОДД стали победителями премии Digital Leaders Award 2024.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодатранспортвидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика