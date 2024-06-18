Дождливую и душную погоду в Москве сменит жара. По прогнозам, 19 июня температура поднимется до 28 градусов тепла, при этом осадки прекратятся. Однако, как отметили синоптики аномально жаркий период в московском регионе продлится день, в четверг, 20 июня, температура вернется к климатической норме.

В среду, 19 июня, днем ожидается 26–28 градусов, а ночью – 17–19. Из-за тропического дождя 18 июня влажность воздуха превысила 90%, при этом на улицах продолжают дежурить 300 бригад "Мосводостока". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



