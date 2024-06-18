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18 июня, 12:45

Общество

Метеорологи спрогнозировали появление большого числа комаров в Москве

Метеорологи спрогнозировали появление большого числа комаров в Москве

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Нашествие комаров обещают в Москве метеорологи в конце июня. Как отметил специалист биологического факультета МГУ, обычно насекомых много в конце мая – начале июня, однако в 2024 году получился сухой конец весны, а начало лета оказалось дождливым.

Если лето будет с обильными дождями и при этом будет держаться высокая температура воздуха, то количество комаров будет расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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