Метеорологи спрогнозировали появление большого числа комаров в Москве

Нашествие комаров обещают в Москве метеорологи в конце июня. Как отметил специалист биологического факультета МГУ, обычно насекомых много в конце мая – начале июня, однако в 2024 году получился сухой конец весны, а начало лета оказалось дождливым.

Если лето будет с обильными дождями и при этом будет держаться высокая температура воздуха, то количество комаров будет расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.