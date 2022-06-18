Москвичей предупредили о сильной грозе и ветре

Гидрометцентр предупредил москвичей о сильной грозе в воскресенье, 19 июня. Порывистый ветер местами может достигать 18 метров в секунду.

Атмосферное давление снизится и составит 743 миллиметра ртутного столба. Дождливо будет и всю следующую неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

