Кусты в парке на Кронштадтском бульваре стали причиной скандала. Женщина заметила как люди воруют растения, пытаются незаметно выкопать кустарники вдоль дорожки.

Автор ролика не стала проходить мимо. Происходящее она сняла на видео, да еще и громко начала кричать о том, что крадут эти люди у государства. На это горожане ей ответили, что якобы хотят пересадить растения к своему подъезду.

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