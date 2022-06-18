В парке "Крылатские холмы" отдыхающие встретили крота. Животное перебегало через асфальтовую дорогу. Видимо, прорыть ход под ней не удалось, поэтому кроту пришлось поднялся на поверхность и перейти на другую сторону.

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